رئيس جامعة القاهرة يتيح معامل الكليات الأم لطلاب الأهلية

تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، حول انتظام طلاب الجامعة الأهلية بمعامل ووحدات كليات الصيدلة والطب البيطري والعلوم بجامعة القاهرة الأم، والذين التحقوا ببرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي – صيدلة إكلينيكية، والطلاب الملتحقين ببرنامج الطب البيطري وبرنامج كلية العلوم بجامعة القاهرة الأهلية 2025.

وأكد عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة والمكلف بالقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، أن هدف استخدام معامل ووحدات كليات الجامعة الأم، يأتى فى إطار حرص كليات الجامعة على إعداد طلابها وطلاب برامج الجامعة الاهلية، وتأهيلهم وفق أحدث أساليب التعلم والتدريب العملى، بما يمنحهم القدرة العلمية والعملية للمنافسة بقوة في سوق العمل والتسلح بالإمكانات والمهارات التى تتطلبها أسواق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

انتظام طلاب جامعة القاهرة الأهلية في الدراسة العملية

وأوضح التقرير انتظام الطلاب فى اول يوم فى الدراسة العملية بمعامل الكليات بمقر الجامعة الأم، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاهرة الأم وجامعة القاهرة الأهلية، بما يسمح للطلاب باستخدام الإمكانات والمعامل والوحدات التى يحتاج إليها تخصصهم الدراسى، حيث يتلقون أرقى الخبرات العلمية والعملية على يد أساتذة الجامعة الأم.

وأشار التقرير إلى متابعة الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، لانتظام الدراسة العملية لطلاب الكليات فى مقر معامل الصيدلة والطب البيطري والعلوم بالجامعة الأم، كما تواجدت بكلية الصيدلة، الدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي بجامعة القاهرة الأهلية، لمشاركة ومتابعة الطلاب خلال تواجدهم بمعامل الصيدلة بالجامعة الأم، بعد قضاء أسبوع دراسة مكثف بفرع الجامعة بالشيخ زايد، حيث تأهلوا خلاله لبداية الدراسة العملية.

كان في استقبال الطلاب بكلية الصيدلة الدكتور أحمد حسن حسني الشافعي عميد الكلية، والدكتورة أسماء أحمد الزاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير البرنامج بالجامعة الأهلية، والدكتورة مروة أحمد مفيد علام منسق البرنامج بالجامعة الأهلية، كما كان في استقبال الطلاب بكلية العلوم الدكتورة سهير رمضان عميدة الكلية، ود.مها الخازندار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أما فى كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأم فقد استقبلت الدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري، والدكتور خالد مهران مدير البرنامج بالجامعة الأهلية، طلاب برنامج الطب البيطري بجامعة القاهرة الأهلية، وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين لتلقى الدروس العملية بقسمى التشريح، والخلية والأنسجة، وتم تنظيم جولة تعريفية للطلاب في متحفي التشريح وتاريخ الطب البيطرى، وهما من المتاحف المتميزة والفريدة على مستوى الشرق الأوسط.

وقد أبدى الطلاب سعادتهم بوجودهم في كليات الجامعة الأم، مؤكدين أن التحاقهم بجامعة القاهرة الأهلية، بخبرة وعراقة الجامعة الأم يطمئنهم على تلقيهم أحدث ما وصل إليه العلم وإعدادهم بصورة تمكنهم من المنافسة بقوة، في سوق العمل على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

