التحقيقات: التكييف وراء حريق شقة في التجمع

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة أن ماسا كهربائيا من التكييف وراء حريق نشب داخل شقة سكنية بـمنطقة التجمع، دون وقوع أي إصابات وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

وقام رجال الإطفاء باخماد النيران وإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة بالتجمع

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

