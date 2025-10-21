دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب "لا سيراميكا" في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي وفياريال، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي لمباراة فياريال تواجد النجم المصري عمر مرموش بعدما تعافى مؤخرًا من الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، أوسكار بوب.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.



ويسعي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل مع موناكو الفرنسي في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وخاض فياريال مباراتين في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في واحدة وخسر في المباراة الأخرى، ويسعى لنتيجة إيجابية أمام فريق بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، في حين أن فياريال يتواجد بالمركز السادس والعشرين بنقطة واحدة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز على إيفرتون، بهدفين دون مقابل قبل مواجهة فياريال فيما تعادل فياريال أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني، بهدفين لمثلهما.

