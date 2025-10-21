يستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة برشلونة وأولمبياكوس، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري موسم 2025/26.



برشلونة يفتقد خدمات العديد من اللاعبين للإصابة، أمام أولمبياكوس وهم خوان جارسيا، داني أولمو، روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتين.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إريك جارسيا.

خط الوسط الهجومي: كاسادو، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

وتعد مباراة برشلونة الليلة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الاسباني يوم الأحد المقبل.

وكان برشلونة خاض مواجهتين في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف ـ ثم تعرض برشلونة للهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة الثانية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، يأمل أولمبياكوس في تحقيق انتصاره الأول بـ دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حصد نقطة واحدة فقط من أول جولتين.

ويحتل برشلونة المركز السادس عشر في الترتيب بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، وأولمبياكوس يملك نقطة واحدة في المركز التاسع والعشرين.

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس



تنطلق مباراة برشلونة وأولمبياكوس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس عبر قناة beIN sports HD 1.

