موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة

يحتضن ملعب "مونتجويك" مباراة برشلونة وأولمبياكوس، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة برشلونة الليلة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الاسباني يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس


تنطلق مباراة برشلونة وأولمبياكوس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أولمبياكوس


تذاع مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس عبر قناة beIN sports HD 1.


وكان برشلونة خاض مواجهتين في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف ـ ثم تعرض برشلونة للهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة الثانية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، يأمل أولمبياكوس في تحقيق انتصاره الأول بـ دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حصد نقطة واحدة فقط من أول جولتين.

ويحتل برشلونة المركز السادس عشر في الترتيب بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، وأولمبياكوس يملك نقطة واحدة في المركز التاسع والعشرين.

