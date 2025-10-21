الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفياريال في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب "لا سيراميكا" مباراة مانشستر سيتي وفياريال، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وفياريال

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد فياريال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفياريال

تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام فياريال عبر قناة beIN sports HD 4.


ويسعى مانشستر سيتي  بقيادة مدربه بيب جوارديولا للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل مع موناكو الفرنسي في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

 

وفياريال خاض مباراتين في دوري أبطال أوروبا، وقد تعادل في واحدة وخسر في المباراة الأخرى، ويسعى لنتيجة إيجابية أمام فريق بيب جوارديولا.

 

مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، في حين أن فياريال يتواجد بالمركز السادس والعشرين بنقطة واحدة.

 

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز على إيفرتون، بهدفين دون مقابل قبل مواجهة فياريال فيما تعادل فياريال أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني، بهدفين لمثلهما.

 

 

