استشارى يحذر من وضع الخل على طبق السلطة ويكشف السبب

طبق السلطة الخضراء من الأطباق المهمة التى يجب تواجدها على مائدة الطعام فى جميع الوجبات الرئيسية لأنه غنى بالعناصر الغذائية المهمة لصحة جميع أفراد الأسرة.

وطبق السلطة عادة يحضر من الطماطم والفلفل والبصل والخيار ويمكن إضافة جميع أنواع الخضروات المختلفة حسب الرغبة مع الملح والخل وعصير الليمون.

ممنوع وضع الخل على السلطة الخضراء

في هذا السياق قال الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية: إن من الأخطاء الشائعة فى تحضير طبق السلطة أى إضافة الخل الأبيض إلى طبق السلطة وهذا خطأ كبير يجب التوقف عنه لأن الخل يقتل البكتيريا النافعة الموجودة بطبق السلطة الخضراء وأيضا يقلل القيمة الغذائية، لذا يجب الامتناع عن وضع الخل الأبيض أو خل التفاح أو خل البلسمك على السلطة والاكتفاء فقط بالقليل من الملح مع عصير الليمون الذى يساعد الجسم على امتصاص العناصر الموجودة فى السلطة الخضراء ويمكن إضافة زيت الزيتون لرفع القيمة الغذائية.

طبق السلطة الخضراء

نصائح لتقديم طبق سلطة صحى

وأضاف نزيه، أنه عند تحضير السلطة الخضراء أو أى نوع سلطة يجب تأخير وضع الملح والليمون أو الدريسينج بشكل عام إلى لحظة التقديم لأن وضع الدريسينج او الملح مبكرا على طبق السلطة يذبل الخضروات ويفقدها قيمتها الغذائية، لذا يجب تأخير وضع الدريسينج على طبق السلطة لحين التقديم حفاظا على بقاء الخضروات طازجة والحفاظ على القيمة الغذائية لها

شروط تقديم طبق السلطة الخضراء

وتابع، أن طبق السلطة يجب أن يحتوي على جميع الألوان من الخضروات لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ومن أهم الخضروات التى يجب تواجدها فى طبق السلطة الطماطم والخيار والخس والفلفل بألوانه الثلاثة والجرجير والشبت والجزر والبقدونس والكرفس والكرنب الأحمر والبنجر وهكذا لمدة الجسم بأكبر قدر من العناصر الغذائية المهمة والألياف التى تقوى المناعة وتنظم الهضم وتعزز الصحة العامة.

