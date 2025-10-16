الوطنية للانتخابات تعلن قوائم المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم، القوائم للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة تلقي وفحص طلبات الترشح.

وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا والذى يشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية الغربية، كفر الشيخ).

وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والذي يشمل محافظات (الجيزة، الفيوم بنى سويف المنيا أسيوط الوادي الجديد سوهاج، قنا، الأقصر أسوان، البحر الأحمر).

كما تقدمت ثلاث قوائم عن قطاع غرب الدلتا، هم القائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر وقائمة الجيل، وتقدمت القائمة الأخيرة عن قطاع شرق الدلتا أيضًا.

و يصل إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ عدد ( ٢٨٢٦ ) عن النظام الفردي.

