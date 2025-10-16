الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تعلن قوائم المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
ads

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم، القوائم للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة تلقي وفحص طلبات الترشح. 

 

وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا  والذى يشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية الغربية، كفر الشيخ).

وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والذي يشمل محافظات (الجيزة، الفيوم بنى سويف المنيا أسيوط الوادي الجديد سوهاج، قنا، الأقصر أسوان، البحر الأحمر).

 

كما تقدمت ثلاث قوائم عن قطاع غرب الدلتا، هم القائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر وقائمة الجيل، وتقدمت القائمة الأخيرة عن قطاع شرق الدلتا أيضًا.

و يصل إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ عدد ( ٢٨٢٦ ) عن النظام الفردي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة الوطنية من اجل مصر المستشار حازم بدوي انتخابات مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية