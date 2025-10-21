الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
اقتصاد

حدود استخدام محفظة القاهرة كاش في بنك القاهرة

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل حدود استخدام محفظة القاهرة كاش.

وأوضح مسئولون بنك القاهرة أن  الحد الأقصى لرصيد المحفظة الواحدة فالإجمالي لأرصدة الحسابات الخاصة بعميل واحد بالبنك ( 3 محافظ ) لا يتجاوز 200 ألف جنيه.                                                                                                                  

والحد الأقصى اليومي للمعاملات "سحب أوتحويلات وأي عمليات خصم من رصيد حساب الهاتف المحمول: 60,000 جم وبحد أقصى 30 معاملة يوميًا                                                                                                                  

الحد الأقصى الشهرى للمعاملات "سحب أوتحويلات وأي عمليات خصم من رصيد حساب الهاتف المحمول: 200,000 جم​   
ومن جانب آخر يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة أي زيادات في الرسوم المقررة على الخدمات بالبنك. 

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه عند تعديل التعريفة المصرفية طبقا لإجراءات الإدارة المعنية يتم الإعلان عنها من قبل الموقع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك أو بإرسال رسائل نصيه على الأرقام المسجل داخل البنك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل وخدمات ماكينات الصراف الآلي، وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١- «الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM.

٢-  السحب النقدي والإيداع.

٣- تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤-  دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول.

٥- خدمات المحفظة الإلكترونية.

يبحث الكثير من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البطاقات المدفوعة مقدما في بنك القاهرة. 

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:  
1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة. 
2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.
3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.
4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدمًا.
5- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.
6-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.
7- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر
8- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.
9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع بنك القاهرة واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

 

 10- تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصريين فقط ابتداءً من سن 16 سنة

 

