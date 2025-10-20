الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين ارتفاعا طفيفا لتسجل القاهرة الكبرى: 30:31 درجة مئوية، السواحل الشمالية 28: 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 33:34 درجة مئوية، جنوب الصعيد 37:38 درجة مئوية.

 

أجواء حارة لليوم الثاني، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

طقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس خريفي معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23
  

الجريدة الرسمية