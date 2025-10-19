الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الاثنين، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار على  أغلب الانحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أجواء حارة لليوم الثاني، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

الأرصاد: طقس الجمعة يشهد اضطرابات تؤثر على الملاحة بخليج السويس

 


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   18  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  30

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 33  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة  الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38  
 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا الاثنين درجات الحرارة غدا

الجريدة الرسمية