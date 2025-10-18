السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة حلوان تحتفي باختيار نخبة من أساتذتها لعضوية لجان أكاديمية البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان بالتهنئة والتقدير لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاختيارهم أعضاءً في اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية المتميزة في مجالات تخصصهم.

جامعة حلوان تحتفي باختيار نخبة من أساتذتها لعضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي

وقد شملت قائمة أساتذة الجامعة في اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي:

-  الدكتور محمد أحمد عبد الحكيم – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للرياضيات.
- الدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية.
-  الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق – كلية الحاسبات والمعلومات، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الراديو والاتصالات.
-  الدكتور السيد مصطفى سعد – كلية الهندسة، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الراديو والاتصالات.
- الدكتور مصطفى سرحان عبد الحكم توني – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الأرض.
-  الدكتور وليد يوسف محمد – كلية التربية، عضو اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.
-  الدكتور محمد مصطفى حامد عمران – قسم الكيمياء، كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والعلوم الوراثية.

 

فوز طلاب جامعة حلوان بالمركز الأول عن مشروع لتحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وحدة تضامن جامعة حلوان تنظم المعرض السادس للأسر المنتجة وأعمال الطلاب

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاختيار يعكس المكانة العلمية الرفيعة التي يتمتع بها أساتذة جامعة حلوان، ويعزز من دور الجامعة في دعم البحث العلمي والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات العلمية الوطنية.

 كما أعرب عن فخره واعتزازه بجهود أعضاء هيئة التدريس، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة المجتمع العلمي.

أعرب الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، عن بالغ فخره واعتزازه باختيار نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لعضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس المستوى العلمي الرفيع الذي يتمتع به أساتذة الجامعة، ويبرهن على دورهم الريادي في دعم منظومة البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة حلوان أكاديمية البحث العلمى البحث العلمي

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية