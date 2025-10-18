جامعة حلوان تحتفي باختيار نخبة من أساتذتها لعضوية لجان أكاديمية البحث العلمي

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان بالتهنئة والتقدير لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاختيارهم أعضاءً في اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية المتميزة في مجالات تخصصهم.

جامعة حلوان تحتفي باختيار نخبة من أساتذتها لعضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي

وقد شملت قائمة أساتذة الجامعة في اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي:

- الدكتور محمد أحمد عبد الحكيم – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للرياضيات.

- الدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية.

- الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق – كلية الحاسبات والمعلومات، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الراديو والاتصالات.

- الدكتور السيد مصطفى سعد – كلية الهندسة، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الراديو والاتصالات.

- الدكتور مصطفى سرحان عبد الحكم توني – كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية لعلوم الأرض.

- الدكتور وليد يوسف محمد – كلية التربية، عضو اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

- الدكتور محمد مصطفى حامد عمران – قسم الكيمياء، كلية العلوم، عضو اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والعلوم الوراثية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاختيار يعكس المكانة العلمية الرفيعة التي يتمتع بها أساتذة جامعة حلوان، ويعزز من دور الجامعة في دعم البحث العلمي والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات العلمية الوطنية.

كما أعرب عن فخره واعتزازه بجهود أعضاء هيئة التدريس، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة المجتمع العلمي.

أعرب الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، عن بالغ فخره واعتزازه باختيار نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لعضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس المستوى العلمي الرفيع الذي يتمتع به أساتذة الجامعة، ويبرهن على دورهم الريادي في دعم منظومة البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي.

