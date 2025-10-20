الإثنين 20 أكتوبر 2025
فرنسا تكشف مهمة الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أن مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في المساعدة على نشر قوة شرطة فلسطينية.

فرنسا: مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في المساعدة على نشر قوة شرطة فلسطينية

وأضاف وزير الخارجية الفرنسية، أن باريس  تدعم إنشاء لجنة إدارية ونشر الشرطة الفلسطينية بتفويض من الأمم المتحدة لضمان الأمن في القطاع.

واقترح بارو توسيع مهمة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تعمل حاليا في الضفة الغربية، لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في غزة والدول المجاورة.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إلى فتح جميع النقاط والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وأعرب جان نويل بارو عن استيائه لانتهاكات وقف إطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة 

وفي السياق، شدد على أن حركة حماس وإسرائيل مطالبتان بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار في غزة بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في شرم الشيخ.

وقال إن "أوروبا مستعدة للمساعدة في تأمين المعابر"، في إشارة إلى بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح (EUBAM).

