فرنسا تكشف مهمة الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أن مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في المساعدة على نشر قوة شرطة فلسطينية.

فرنسا: مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في المساعدة على نشر قوة شرطة فلسطينية

وأضاف وزير الخارجية الفرنسية، أن باريس تدعم إنشاء لجنة إدارية ونشر الشرطة الفلسطينية بتفويض من الأمم المتحدة لضمان الأمن في القطاع.

واقترح بارو توسيع مهمة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تعمل حاليا في الضفة الغربية، لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في غزة والدول المجاورة.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إلى فتح جميع النقاط والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وأعرب جان نويل بارو عن استيائه لانتهاكات وقف إطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وفي السياق، شدد على أن حركة حماس وإسرائيل مطالبتان بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار في غزة بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في شرم الشيخ.

وقال إن "أوروبا مستعدة للمساعدة في تأمين المعابر"، في إشارة إلى بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح (EUBAM).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.