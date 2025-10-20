منى الحديدي مسئولة محور التدريب وحسين أمين مسئول ملف بحوث الإعلام

عقدت لجنة التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة.

وخلال الاجتماع، تم اختيار الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقررةً للجنة ومسئولة عن محور التدريب والتأهيل، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، مسئولًا عن ملف بحوث الإعلام.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول خطط عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات العمل وتوزيع المهام بين الأعضاء بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى إعداد ورقة عمل متكاملة تُسهم في تطوير المنظومة الإعلامية المصرية.

كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب الإعلامي في مصر، وتم التأكيد على ضرورة وضع معايير موحدة لجودة التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية ومتطلبات التحول الرقمي في المجال الإعلامي.

وأكد الحضور أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية لأعضاء اللجنة، إلى جانب عقد شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الإعلامية الكبرى، بما يسهم في بناء منظومة تدريب مستدامة تواكب التطورات العالمية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من:

منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي – إيناس جوهر، إذاعية بالمعاش – ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة – حسن المستكاوي، كاتب رياضي – حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية – سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع – عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري – لمياء محمود، إذاعية بالمعاش – محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام – هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس – هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون

