للتصدي للباعة الجائلين، نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة الأسواق

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماع مجلس إدارة الأسواق والسويقات بنطاق المحافظة، بمناسبة اعتماد اللائحة المالية الجديدة لمشروع الأسواق والسويقات من وزارة المالية وإصدارها بقرار  المحافظ رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠٢٥، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة.

نائب المحافظ يترأس اجتماع مجلس إدارة الأسواق والسويقات بالمحافظ

تناول الإجتماع وضع النظم والقواعد التي سيتم العمل بها وتشكيل اللجان الفرعية والفنية للمرور على الأسواق والسويقات وتشكيل اللجنة المالية لوضع النظام المالي للعمل بالمشروع، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير الأسواق والسويقات القائمة وإنشاء أسواق وسويقات جديدة لنقل الباعة الجائلين إليها لتسهيل وتنظيم حركة المرور كما يهدف إلى دعم وتنمية الموارد الذاتية المحلية للمحافظة.

إنشاء أسواق وسويقات جديدة لنقل الباعة الجائلين

جاء الاجتماع بحضور مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار ومدير مباحث التموين ومدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية ووكيل وزارة التموين ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الحسابات ووكيل الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومديري إدارات الأسواق والمعارض والشئون المالية والمتابعة والطب البيطري ورؤساء مراكز ومدن وأحياء شرق وغرب ومركز المنصورة وطلخا والمنزلة.

