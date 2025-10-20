حريق يلتهم مطعم داخل نادى المعادي (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مطعم مشويات وحلويات بالطابق الأرضي داخل نادى المعادي، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم في نادي المعادي بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق فى مطبخ بالكامل، خاص بمطعم The club متخصص فى تقديم وتسوية المشويات والحلويات مساحته 150 مترًا بالطابق الأرضي، داخل مبنى اجتماعي مكون من طابق أرضي وطابقين داخل نادى المعادي.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

