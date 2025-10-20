الإثنين 20 أكتوبر 2025
ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بأوسيم

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة أوسيم أن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.



وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.


ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة أوسيم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

