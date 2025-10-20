الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على فني أشعة بتهمة التحرش بفتاة داخل مستشفى بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فني أشعة بأحد المستشفيات، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بفتاة جسديًا أثناء فحصها داخل غرفة الأشعة.

 

فني أشعة يتحرش بفتاة بالقاهرة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من فتاة  بتعرضها للتحرش على يد فني أشعة أثناء الفحص داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.


وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم استغل وجود المجني عليها داخل غرفة الفحص وارتكب فعلًا مخلًا.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الجريدة الرسمية