مصرع زوج وإصابة زوجته دهستهما سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر

لقي زوج مصرعه وأصيبت زوجته دهستهما سيارة ملاكي على الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث حدائق أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى على الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجنى عليهما الطريق دهستهما سيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع الزوج واصابة زوجته.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

