إغماء والدة طفل الدقهلية المقتول على يد زميله قبل تشييع جثمانه

من أمام مسجد الحصص
من أمام مسجد الحصص بشربين، فيتو

 تشهد قرية الحصص التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، استعدادات لتشييع جثمان طالب لقى مصرعه على يد زميله بمفك.

والتفت السيدات بالقرية حول أم الطالب التي سقطت أرضا مغشيا عليها أمام المسجد استعدادا لتشييع الجثمان.

وأكد الأهالي أن الطالبين جيران وكانا يمزحان ولم يحدث يوما بينهما أي خلاف والجميع في صدمة مما حدث. 

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول الطالب زياد السعيد علي الشافعي، 14 عامًا، جثة هامدة متأثرًا بإصابته، عقب تعرضه لاعتداء من آخرين باستخدام أداة حادة «مفك» وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وتوفى إثر إصابته. 

وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في الواقعة، وجارٍ استكمال الفحص وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المتورطين. 

وبسؤال والد المجني عليه اتهم محمد حاتم عبد الغفار البنا 15 سنة بالتعدي على نجله بآلة حادة “مفك حديدي” بحوزته وإحداث إصابته على إثر مشاجرة بينهما بسبب المزاح. 

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضاف أنه تخلص من الاداه المستخدمه 

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة وتم تحرير المحضر رقم 17646 لسنة 2025 جنح مركز شربين، للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

الأداة المستخدمة المباحث الجنائي الأجهزة الأمنية تشييع جثمان بسبب المزاح ضبط المتهم محافظة الدقهلية مستشفي شربين العام

