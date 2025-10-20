الإثنين 20 أكتوبر 2025
رياضة

صافرة إماراتية تقترب من إدارة نهائي السوبر المصري

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

السوبر المصري، كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، يتجه بشكل كبير إلى إسناد مباراة نهائي بطولة السوبر المصري في الإمارات، إلى طاقم حكام أجنبي، بصرف النظر عن طرفي المباراة.

أضاف المصدر، أن اتحاد الكرة استقر على إسناد مباراتي الدور نصف النهائي لحكام مصريين، فيما استقر المجلس على إسناد المباراة النهائية لطاقم حكام أجنبي، وأن التحكيم الإماراتي دخل بقوة، ضمن قائمة المرشحين لإدارة نهائي السوبر المصري، وتردد اسم الحكم الدولي أحمد سالم خلفان ضمن الحكام المرشحين بقوة لإدارة المباراة، حال تم الاستقرار رسميا على إسناد إدارتها لطاقم إماراتي 

موعد بطولة السوبر المصري بالإمارات

تستضيف أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة 4 أندية وهى الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز، يوم 6 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

مباريات  كأس السوبر المصري 

الزمالك وبيراميدز.. استاد آل نهيان في أبو ظبي.. يوم 6 نوفمبر 

الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين..6 نوفمبر 

مباراة المركز الثالث 

الخاسر من مباراتي نصف النهائي.. استاد آل نهيان في أبو ظبي.. يوم 9 نوفمبر 

المباراة النهائية 

الفائز من مباراتي نصف النهائي.. استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.. يوم 9 نوفمبر.

 

