آثار الفيوم تنظم مؤتمر"تحديات حماية التراث الثقافي في ظل الاضطرابات والكوارث"

جامعة الفيوم، فيتو
تعقد كلية الآثار جامعة الفيوم، المؤتمر الدولى الخامس للكلية بعنوان "تحديات حماية التراث الثقافى فى ظل الاضطرابات والكوارث"، غدا الثلاثاء، ويقام المؤتمر على مدى يومين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة

التراث المادي واللا مادي وآثارالتغيرات المناخية

وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد كمال خلاف، عميد الكلية، أن  المؤتمر يلقي الضوء علي الإضرابات والكوارث وتأثيرها علي التراث المادي واللامادي، ومن أهم الإضرابات والكوارث التي يناقشها المؤتمر الإضرابات المناخية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والكوارث الناجمة عن الزلازل والنزاعات المسلحة والحروب والأعاصير والحرائق وغيرها، وتأثيرها علي الآثار والتراث إقليميًا وعالميًا ويطرح المؤتمر من خلال محاضراته العامة والأبحاث التي ستقدم حلولا لحماية التراث الثقافي المادي واللامادي من هذه التداعيات والمشكلات من خلال الطرق الحديثة للتوثيق الرقمي للتراث الثقافى،  والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة "تطبيقات الذكاء الاصطناعى"، واعادة تأهيل المواقع الاثرية وترميم  العناصر المدمرة، وتجارب المتخصصين فى مجال ترميم التراث وحماية المواقع الاثرية، ودراسات عملية حول توثيق مواقع اثرية مهددة بالخطر، والآثار والتراث مصدر اقتصادى مستدام، وتطبيقات احياء التراث وفنون الحرف اليدوية.

حماية الآثار والتراث الثقافى بالطرق التقليدية لم تعد كافية

وأضاف رئيس المؤتمر: إن حماية الآثار والتراث الثقافى والحفاظ عليه بالطرق التقليدية لم تعد كافيه، بل لابد من تسليط الضوء على أهميتها وابراز قيمها فى ظل التطورات التكنولوجية المتواترة وانتشار أساليب الذكاء الاصطناعى واستخدامها، وايضا على تحقيق استدامة حمايتها على المدى البعيد والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية لانها تشكل ثروة قومية لجميع الأجيال الحالية واللاحقة لكل الشعوب وهى ملك لهم جميعا، وتقع مسئولية حمايتها والحفاظ عليها على عاتق الجميع حكومات وشعوب.

جامعة الفيوم تعلن عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى الكليات

جامعة الفيوم تفتتح البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية" بالتعاون مع بيت الزكاة

وأكد رئيس المؤتمر أن النسخة الحالية تهدف إلي إلقاء الضوء ولفت الانتباه على  المخاطر التى تحدق بالتراث الثقافى من مختلف الجوانب، ويشجع المختصين على توثيق التراث بالطرق العلمية.

 

