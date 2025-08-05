نقلة نوعية لأفلام أمازون، Heads of State لإدريس إلبا وجون سينا يحقق أرقام مشاهدة ضخمة

في ضربة قاصمة لفيلم Red One بطولة دواين جونسون وكريس إيفانز واصل فيلم الأكشن والإثارة Heads of State من إنتاج Amazon MGM Studios حصد أرقام مشاهدة ضخمة منذ إطلاقه على منصة Prime Video في 2 يوليو 2025، إذ تجاوز حاجز 75 مليون مشاهد عالميًا، ليصبح بذلك رابع أكثر أفلام أمازون مشاهدة على الإطلاق عبر خدمتها للبث المباشر.

متفوقًا على "ريد ون" ومنافسًا لـ"المحاسب 2"

تفوق Heads of State على فيلم Red One بطولة دواين جونسون وكريس إيفانز، الذي يُعد أكثر أفلام عيد الميلاد مشاهدة في تاريخ المنصة، بعد أن حقق 50 مليون مشاهدة في أول أربعة أيام، إلى جانب إيرادات بلغت 186 مليون دولار من عرضه في دور السينما.

أما في المركز الثاني، فاحتل The Accountant 2 المرتبة بـ80 مليون مشاهدة خلال 28 يومًا، فضلًا عن إيرادات عالمية وصلت إلى 103.2 مليون دولار.

وجاء فيلم الخيال العلمي The Tomorrow War، من إنتاج Skydance، في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الأعمال مشاهدة من إستوديوهات Amazon MGM على المنصة.

نجوم عالميون في حبكة سياسية مشوقة



يجمع فيلم رؤساء الدول كوكبة من النجوم، من أبرزهم: إدريس إلبا، جون سينا، بريانكا تشوبرا جوناس، كارلا جوجينو، جاك كويد، ستيفن روت، سارة نايلز، ريتشارد كويل، بادي كونسيدين.

وتدور أحداث الفيلم حول رئيس وزراء بريطاني ورئيس أمريكي يقعان في قبضة عدو خارجي، ويضطران إلى التعاون رغم خلافاتهما لإحباط مؤامرة تهدد الأمن العالمي.

تصدّر قوائم المشاهدة في أسبوع عرضه الأول

نجح الفيلم في احتلال المركز الأول على قائمة "نيلسن" للأفلام في أسبوعه الأول، محققًا أكثر من 1.098 مليار دقيقة من البث، ومتفوقًا على كل العناوين المنافسة على المنصة خلال تلك الفترة.

فريق إنتاج ثقيل ومشاريع مستقبلية للمخرج

شارك في إنتاج الفيلم كل من بيتر سافران وجون ريكارد، إلى جانب ماركوس فيسيدي، جوش أبلباوم، أندريه نيميك، جون سينا، إدريس إلبا كمنتجين تنفيذيين.

كما يستعد المخرج إيليا نايشولر لإخراج Road House 2 من بطولة جيك جيلنهال، لمصلحة Amazon MGM Studios، إذ يُعيد جيلنهال تجسيد شخصية "دالتون" في جزء جديد من الفيلم الشهير.

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