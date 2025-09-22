الإثنين 22 سبتمبر 2025
خارج الحدود

مقتل مسلح خلال إطلاق نار في منشأة تابعة لـ أمازون بولاية جورجيا الأمريكية

الشرطة الامريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، مقتل شخص مسلح في مدينة كولومبوس غرب ولاية جورجيا.

 

ووقع إطلاق النار في وقت مبكر الاثنين في منشأة لـ"أمازون" على الجانب الشرقي من المدينة.

 

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أخرى، كما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى على الفور.

 

وقالت شرطة في كولومبوس في بيان، إن وحدة الجرائم العنيفة التابعة للإدارة تعمل على جمع المعلومات عن الحادث.

 

يذكر أن مدينة كولومبوس تقع على بعد 100 ميل (161 كيلومترا) جنوب غرب أتلانتا.

