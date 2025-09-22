مقتل مسلح خلال إطلاق نار في منشأة تابعة لـ أمازون بولاية جورجيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، مقتل شخص مسلح في مدينة كولومبوس غرب ولاية جورجيا.

ووقع إطلاق النار في وقت مبكر الاثنين في منشأة لـ"أمازون" على الجانب الشرقي من المدينة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أخرى، كما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى على الفور.

وقالت شرطة في كولومبوس في بيان، إن وحدة الجرائم العنيفة التابعة للإدارة تعمل على جمع المعلومات عن الحادث.

يذكر أن مدينة كولومبوس تقع على بعد 100 ميل (161 كيلومترا) جنوب غرب أتلانتا.

