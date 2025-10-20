تكليف غادة عبد الباري بالعمل مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الابتكار وريادة الأعمال

أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة عبد الباري مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، تقديرًا لجهودها المتميزة وما حققته من إنجازات ملموسة خلال فترة قيامها بمهام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتولى الدكتورة غادة عبد الباري، بموجب هذا القرار، الإشراف على عدد من الملفات الحيوية داخل الجامعة، ومنها: شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وقمة ريادة الأعمال التي أطلقتها الجامعة كمنصة وطنية لدعم الابتكار والمشروعات الناشئة، والإعداد للمؤتمر الدولي الثاني للذكاء الاصطناعي المقرر عقده في أكتوبر 2026، والاشراف على مراكز الابتكار ورعاية الموهوبين في مختلف كليات الجامعة ومعاهدها، فضلا عما قد يسند إليها من أعمال.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتميزة في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم توجهات الجامعة نحو التحول إلى جامعة ذكية منتجة للمعرفة وقادرة على توظيف البحث العلمي في خدمة التنمية الوطنية.

ووجّه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتورة غادة عبد الباري على ما قدمته من إسهامات بارزة خلال فترة قيامها بمهام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وما أبدته من إخلاص وكفاءة في إدارة ملفات الجامعة المجتمعية، مؤكدًا استمرارها في أداء دورها الحيوي ضمن فريق العمل الرئاسي للجامعة، بما يسهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو التميز والريادة.

