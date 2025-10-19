رئيس جامعة القاهرة: الجامعات تواجه تحديات في التطبيق الأمثل للذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن القيادة داخل المؤسسات التعليمية تُعد ركيزة اساسية لضمان استمرارية التميز والتطوير.

واوضح خلال جلسة مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن القائد المؤثر يمتلك رؤية مستقبلية، ويحث زملاءه على الإبداع والابتكار، ويحول الأفكار إلى انجازات، ويمتلك رؤية استشرافية للمستقبل.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي التحديات التي تواجة الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم العالى، والتي من بينها البنية التحتية للجامعات، والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتمويل والاستدامة، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال التعليم العالي.

التحولات الجذرية للتعليم العالي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعى

وناقشت الجلسة، التحولات الجذرية التي يشهدها التعليم العالي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودور القيادة الجامعية في توجيه هذه التغيرات نحو بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وكفاءة وجودة، كما تناولت نماذج التدريس والتعلّم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقضايا نزاهة التقييم الأكاديمي، والتخصيص واسع النطاق لمسارات التعلم، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

واستعرض المتحدثون، خلال الجلسة، آفاق تسريع البحث العلمي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التحليلية، وبناء بيانات مؤسسية داعمة للابتكار، مؤكدين أهمية تطوير سياسات واضحة للاعتماد والجودة، وضمان الخصوصية والشمول والمساواة في الفرص التعليمية.

كما طرح المتحدثون بالجلسة، رؤية متكاملة لحوكمة البيانات الرقمي داخل الجامعات، ووجود ميثاق أخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، وضرورة سد الفجوة في المناهج التعليمية، ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على التعاون الدولي.



