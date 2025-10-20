الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

النيابة تستدعي شقيق شاب سقط من الطابق الخامس بحدائق القبة

النيابة تستدعي شقيق شاب سقط من الطابق الخامس بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة باستدعاء عامل لاستجوابه حول مصرع شقيقه عقب سقوطه من الطابق الخامس بعقار سكني بدائرة القسم خلال مشاجرة نشبت بينهما، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس بدائرة القسم ووفاته، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين شقيقين خلال تواجدهما بشقة سكنية في الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، سقط خلالها أحدهما على الأرض متوفيا.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

الجريدة الرسمية