النيابة تستدعي شقيق شاب سقط من الطابق الخامس بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة باستدعاء عامل لاستجوابه حول مصرع شقيقه عقب سقوطه من الطابق الخامس بعقار سكني بدائرة القسم خلال مشاجرة نشبت بينهما، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس بدائرة القسم ووفاته، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين شقيقين خلال تواجدهما بشقة سكنية في الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، سقط خلالها أحدهما على الأرض متوفيا.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.