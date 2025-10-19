التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوط أسانسير في النزهة

أمرت نيابة النزهة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوط أسانسير بشارع المشير أحمد إسماعيل، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سقوط أسانسير في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفي وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.