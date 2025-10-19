الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوط أسانسير في النزهة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت نيابة النزهة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوط أسانسير بشارع المشير أحمد إسماعيل، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سقوط أسانسير في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفي وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية