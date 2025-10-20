أول تعليق من ترامب على الاحتجاجات ضد سياساته

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردير الأمريكي رئيس مؤسسة "المجتمع المنفتح" جورج سوروس وغيره من المتطرفين اليساريين “بحسب وصفه”، بالوقوف وراء الاحتجاجات ضد سياساته.

وفي تصريح من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" علق ترامب على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد تحت شعار "لا ملوك"، قائلا: "بالمناسبة، أنا لست ملكا. أنا أعمل بجد شديد لجعل بلدنا عظيما. هذا كل ما في الأمر".

وأضاف ترامب: "إنها مجرد مزحة. لقد نظرت إلى الحضور ورأيت جميع اللافتات الجديدة، والتي تم تمويلها من قبل سوروس وبعض المتطرفين اليساريين المجانين. نحن نتحقق من ذلك. كانت هذه الاحتجاجات قليلة وغير فعالة، وكان المشاركون في حالة هياج. هؤلاء لا يمثلون شعب بلدنا".

وتظاهر الأمريكيون في جميع الولايات الخمسين يوم السبت احتجاجا على إدارة ترامب، متحدين حول رسالة مفادها أن البلاد تنحدر نحو الاستبداد وأنه لا يجب أن يكون هناك ملوك في الولايات المتحدة.

واستجاب ملايين الأشخاص لمظاهرات "لا ملوك" (No Kings)، وهي النسخة الثانية من تحالف سبق أن نظم تظاهرات في يونيو في أحد أكبر أيام الاحتجاج في تاريخ الولايات المتحدة.

وتجمع الناس في المجتمعات الكبيرة والصغيرة على مستوى البلاد حاملين لافتات ومع فرق موسيقية، ولافتة ضخمة تحتوي على ديباجة الدستور الأمريكي يمكن للناس التوقيع عليها.

وتعد هذه التجمعات انعطافة واضحة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر، عندما بدا أن الديمقراطيين في حيرة من أمرهم حول كيفية مواجهة سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس بعد خسائر مؤلمة في الانتخابات الوطنية.

