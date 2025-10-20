الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد والدها بالصف، المتهم عذب الضحية حتى الموت بسبب 5 آلاف جنيه

حبس عامل بتهمة قتل
حبس عامل بتهمة قتل ابنته، فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة مقتل فتاة لا يتجاوز عمرها 19 عاما بعد حفلة تعذيب على يد والدها بإحدى قرى الصف بالجيزة، عن تفاصيل صادمة، حيث تبين أن الأب المتهم أقدم على تعذيب ابنته حتى الموت بعد أن اكتشف اختفاء مبلغ 5 آلاف جنيه كان يحتفظ به داخل المنزل، وشك فى أن ابنته المجني عليها استولت على الأموال.

تفاصيل الجريمة البشعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من مستشفى الصف المركزي، يفيد بوصول فتاة عمرها 19 عاما وبها إصابات بالغة بأماكن متفرقة من جسدها، ربما تكون ناتجة عن عملية تعذيب، وأنها توفيت أثناء محاولة إسعافها.

اقرأ أيضا:

النيابة العامة تحقق مع عامل بتهمة قتل ابنته فى مركز الصف بالجيزة

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى المستشفي لإجراء المعاينات والتحريات الأولية، وتبين أن المجني عليها مصابة بجروح وكدمات فى أماكن متفرقة من الجسم.

وأكد الأطباء أن تلك الإصابات هى السبب المباشر للوفاة، وأنها ناتجة عن تعرض الفتاة للضرب المبرح والتعذيب.

تم إخطار اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالواقعة، فأعطى توجيهاته بإجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الحادث وملابساته.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة المجني عليها تقيم مع أسرتها فى إحدى قرى مركز الصف، وأن والدها يرفض الإنفاق عليها هى وأشقائها ويسيء معاملتهم ودائم الشجار معهم والاعتداء عليهم بالضرب.

تم استدعاء والد المجني عليها إلى مركز الشرطة، وبسؤاله عن ظروف وملابسات وفاة ابنته، أكد أنها أصيبت بإصابات بالغة نتيجة لسقوط حائط عليها، وأنه أسرع بها إلى المستشفى لعلاجها ولكنها فارقت الحياة.. وعند إعادة مناقشته ظهرت عليه علامات الارتباك وتضاربت أقواله، وبتضييق الخناق عليه انهار واعترف بأنه وراء ارتكاب الجريمة.

الأب المتهم قال فى اعترافاته أمام جهات التحقيق، إنه كان يحتفظ بمبلغ 5 آلاف جنيه داخل المنزل، ثم اكتشف اختفاء المبلغ، وانتابته حالة من الغضب الشديد وشك فى أن ابنته المجني عليها هى التى أخذت الأموال، وعندما واجهها أنكرت أخذ أى أموال، فقام بتقييدها بالحبال، وانهال عليها ضربا باستخدام عصا غليظة فأحدث بها إصابات بالغة سقت على إثرها فاقدة الوعي.. وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه نقل ابنته إلى مستشفى الصف المركزي، إلا أنها فارقت الحياة.

بعد أن انتهى المتهم من اعترافاته، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليها بعد إجراء الصفة التشريحية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عامل يقتل ابنته بالصف جريمة الصف الادارة العامة لمباحث الجيزة مباحث الجيزة مركز الصف بالجيزة وزارة الداخلية مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية