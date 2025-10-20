التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد والدها بالصف، المتهم عذب الضحية حتى الموت بسبب 5 آلاف جنيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة مقتل فتاة لا يتجاوز عمرها 19 عاما بعد حفلة تعذيب على يد والدها بإحدى قرى الصف بالجيزة، عن تفاصيل صادمة، حيث تبين أن الأب المتهم أقدم على تعذيب ابنته حتى الموت بعد أن اكتشف اختفاء مبلغ 5 آلاف جنيه كان يحتفظ به داخل المنزل، وشك فى أن ابنته المجني عليها استولت على الأموال.

تفاصيل الجريمة البشعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من مستشفى الصف المركزي، يفيد بوصول فتاة عمرها 19 عاما وبها إصابات بالغة بأماكن متفرقة من جسدها، ربما تكون ناتجة عن عملية تعذيب، وأنها توفيت أثناء محاولة إسعافها.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى المستشفي لإجراء المعاينات والتحريات الأولية، وتبين أن المجني عليها مصابة بجروح وكدمات فى أماكن متفرقة من الجسم.

وأكد الأطباء أن تلك الإصابات هى السبب المباشر للوفاة، وأنها ناتجة عن تعرض الفتاة للضرب المبرح والتعذيب.

تم إخطار اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالواقعة، فأعطى توجيهاته بإجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الحادث وملابساته.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة المجني عليها تقيم مع أسرتها فى إحدى قرى مركز الصف، وأن والدها يرفض الإنفاق عليها هى وأشقائها ويسيء معاملتهم ودائم الشجار معهم والاعتداء عليهم بالضرب.

تم استدعاء والد المجني عليها إلى مركز الشرطة، وبسؤاله عن ظروف وملابسات وفاة ابنته، أكد أنها أصيبت بإصابات بالغة نتيجة لسقوط حائط عليها، وأنه أسرع بها إلى المستشفى لعلاجها ولكنها فارقت الحياة.. وعند إعادة مناقشته ظهرت عليه علامات الارتباك وتضاربت أقواله، وبتضييق الخناق عليه انهار واعترف بأنه وراء ارتكاب الجريمة.

الأب المتهم قال فى اعترافاته أمام جهات التحقيق، إنه كان يحتفظ بمبلغ 5 آلاف جنيه داخل المنزل، ثم اكتشف اختفاء المبلغ، وانتابته حالة من الغضب الشديد وشك فى أن ابنته المجني عليها هى التى أخذت الأموال، وعندما واجهها أنكرت أخذ أى أموال، فقام بتقييدها بالحبال، وانهال عليها ضربا باستخدام عصا غليظة فأحدث بها إصابات بالغة سقت على إثرها فاقدة الوعي.. وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه نقل ابنته إلى مستشفى الصف المركزي، إلا أنها فارقت الحياة.

بعد أن انتهى المتهم من اعترافاته، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليها بعد إجراء الصفة التشريحية.

