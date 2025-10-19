الأحد 19 أكتوبر 2025
قصر العيني يوصي بحوكمة استخدام البيانات الطبية في الذكاء الاصطناعي

جلسة الذكاء الاصطناعي
جلسة الذكاء الاصطناعي في الطب

نظّم مكتب الذكاء الاصطناعي بكلية طب قصر العيني، جلسة علمية بعنوان «الذكاء الاصطناعي بين الخيال والتنفيذ»، تناولت آفاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وسبل إدماجها في منظومة العمل الإكلينيكي والبحثي داخل الكلية.

وأعلن الدكتور عمر عزام، وكيل كلية طب قصر العيني، توصيات جلسة الذكاء الاصطناعي في الطب بين الخيال والتنفيذ ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1. الإسراع في تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل كلية الطب – قصر العيني.
 2. دعم جهود جمع البيانات الطبية وإنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة.
 3. حوكمة استخدام البيانات الطبية وضمان جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي.

وضمّت المنصة عددًا من أساتذة كلية الطب المشاركين في إدارة الجلسة، من بينهم الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم السباعي أستاذ جراحة العظام، والدكتور إيهاب الرفاعي أستاذ جراحة المخ والأعصاب.

وشارك في الجلسة نخبة من المحاضرين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد حجازي أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب قصر العيني، والدكتورة كالورين سبتي والدكتورة ندى أشرف من الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى جانب مشاركة الدكتور حازم السباعي كمحاضر أيضًا في الجلسة.

وناقش المشاركون خلال الجلسة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية وتطوير الأنظمة المساندة لاتخاذ القرار الإكلينيكي، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم ركيزة أساسية في التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة الإكلينيكية.

