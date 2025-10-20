الإثنين 20 أكتوبر 2025
خارج الحدود

كوشنر: غزة بدت كأنها موقع لانفجار نووي

كوشنر، فيتو
كوشنر، فيتو

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، اليوم الاثنين، إن الأمر في غزة بدا كما لو أن قنبلة نووية فُجرت في تلك المنطقة، ثم رأيت هؤلاء الناس يتراجعون، وسألت جيش الاحتلال الإسرائيلي: إلى أين يذهبون؟

ويأتي ذلك بعد أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في جنوب غزة، قال إنها رد على خرق وقف إطلاق النار من جانب "حماس"، بينما نفت الحركة الاتهامات الإسرائيلية والأمريكية.

وصرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن نجاح خطة السلام في الشرق الأوسط يتوقف على إيجاد بديل حقيقي لحركة حماس في إدارة قطاع غزة.

رؤية كوشنر للمرحلة المقبلة في غزة

وقال كوشنر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إن أي عملية سلام دائمة لن تكون ممكنة ما دامت حماس تسيطر على القطاع، معتبرًا أن “الحركة تمثل عقبة رئيسية أمام الاستقرار الإقليمي”.

إشادة بالدور الإسرائيلي والأمريكي

وأضاف كوشنر أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان مع شركاء إقليميين على رسم “مسار جديد” يضمن الأمن لإسرائيل وتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين، بشرط “تغيير القيادة التي تتحكم في غزة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الهدوء، ما يجعل تصريحات كوشنر محط جدل واسع حول مستقبل الحكم في قطاع غزة ودور الأطراف الدولية في صياغته.

