كوشنر: ترامب شعر بأن إسرائيل فقدت السيطرة على أفعالها بعد هجوم قطر لذا تصرف معهم بقوة

كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه شعر وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ببعض الخيانة" بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وقال كوشنر وويتكوف، وهما اثنان من المفاوضين الرئيسيين للرئيس ترامب في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مقابلة حصرية مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنهما "شعرا ببعض الخيانة" بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر خلال محادثات السلام الشهر الماضي.

وعندما سُئل عن رد فعل ترامب، قال كوشنر: "أعتقد أنه شعر بأن الإسرائيليين فقدوا السيطرة على ما يفعلونه، وأن الوقت قد حان للتصرف بقوة ومنعهم من القيام بأشياء رأى أنها لا تصب في مصلحتهم على المدى الطويل".

من جانبه، قال ويتكوف عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة والتي استهدفت قيادات لحركة حماس: "كان لها تأثير واسع النطاق. الغارات الإسرائيلية أدت إلى فقدان ثقة القطريين الذين كانوا طرفًا أساسيًّا في المفاوضات إلى جانب المصريين والأتراك".

وأضاف: "بعد الغارات على قطر اختفت حماس عن الأنظار وأصبح من الصعب جدًّا التواصل معها لاستكمال المفاوضات".

وكشف البيت الأبيض، أواخر سبتمبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب لرئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن "أسفه العميق" لانتهاك السيادة القطرية ومقتل جندي قطري في الهجوم الصاروخي، الذي استهدف قادة حماس في الدوحة.

ووقتها ذكر البيت الأبيض في بيان: "أجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًّا ثلاثيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. أعرب الرئيس عن رغبته في إعادة العلاقات الإسرائيلية القطرية إلى مسار إيجابي بعد سنوات من الخلافات وسوء الفهم المتبادل".

وتابع البيان: "قبل القادة اقتراح الرئيس بإنشاء آلية ثلاثية لتعزيز التنسيق، وتحسين التواصل، وتسوية الخلافات، وتعزيز الجهود الجماعية لمنع التهديدات. وأكدوا التزامهم المشترك بالعمل معا بشكل بنَّاء وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع البناء على العلاقات الطويلة الأمد التي تربطهم بالولايات المتحدة".

وأوضح البيت الأبيض أنه "كخطوة أولى، أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن أسفه العميق لقتل جندي قطري عن غير قصد في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على أهداف تابعة لحماس في قطر. كما أعرب عن أسفه لانتهاك إسرائيل السيادة القطرية باستهدافها قيادة حماس خلال مفاوضات تحرير الرهائن، مؤكدا أنها لن تشن مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل".

وبحسب البيان: "رحَّب رئيس الوزراء القطري بهذه الضمانات، مؤكدا استعداد قطر لمواصلة المساهمة الفعّالة في الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن التزامه بالمثل".

