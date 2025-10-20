اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا

أدين 8 فنانين مشهورين بـ تركيا بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات بعد تحقيقات واسعة بدأت مطلع أكتوبر 2025 وشملت 19 من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة.

وأظهرت نتائج التحاليل وجود آثار لمواد مخدرة في عينات شعر ودم هؤلاء الفنانين، من بينهم: ديلان بولات، ديرين تالو، بيراك توزوناتاتش، بيرجي أكالاي إلى جانب آخرين من نجوم التمثيل والغناء ومواقع التواصل.

وجاءت هذه الإدانة ضمن حملة كبرى شنتها السلطات لمكافحة تعاطي المخدرات في الوسط الفني، بهدف الملاحقة على أساس الاستخدام الشخصي فقط وليس الاتجار أو الترويج.

وأكدت النيابة أن العقوبات تندرج ضمن المادة 191 من قانون العقوبات التركي، والتي تتيح علاج المتعاطين بدلا من السجن في بعض الحالات، بحسب ما تؤول إليه التحقيقات الطبية والقضائية.

