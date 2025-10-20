الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا

الفن، فيتو
الفن، فيتو

 أدين 8 فنانين مشهورين بـ  تركيا بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات بعد تحقيقات واسعة بدأت مطلع أكتوبر 2025 وشملت 19 من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة.

وأظهرت نتائج التحاليل وجود آثار لمواد مخدرة في عينات شعر ودم هؤلاء الفنانين، من بينهم: ديلان بولات، ديرين تالو، بيراك توزوناتاتش، بيرجي أكالاي إلى جانب آخرين من نجوم التمثيل والغناء ومواقع التواصل.

وجاءت هذه الإدانة ضمن حملة كبرى شنتها السلطات لمكافحة تعاطي المخدرات في الوسط الفني، بهدف الملاحقة على أساس الاستخدام الشخصي فقط وليس الاتجار أو الترويج.

وأكدت النيابة أن العقوبات تندرج ضمن المادة 191 من قانون العقوبات التركي، والتي تتيح علاج المتعاطين بدلا من السجن في بعض الحالات، بحسب ما تؤول إليه التحقيقات الطبية والقضائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تركيا شعر ديلان بولات ديرين تالو بيراك توزوناتاتش بيرجي أكالاي الوسط الفني

مواد متعلقة

بلومبيرج: تركيا تخطط لدعم سوريا عسكريا وإبرام صفقة تستهدف المسلحين الأكراد

رئيس التمثيل التجاري يشارك في منتدى الأعمال والاقتصاد "تركيا – أفريقيا" في إسطنبول

تركيا تطالب بتحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى اتفاق دائم

وزير خارجية تركيا: من المهم أن تلتزم إسرائيل بالاتفاق ولا يصدر منها أي استفزاز

الأكثر قراءة

المنتخب رقم 13، المغرب يزين قائمة المتوجين بمونديال الشباب عبر التاريخ

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 5 أصناف في سوق العبور

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

سيطرة مغربية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية