رودريجو باز يفوز بالانتخابات الرئاسية البوليفية

اختار الناخبون في بوليفيا، السيناتور الوسطي اليميني رودريجو باز، لرئاسة البلاد، منهين عقدين من حكم اليسار الاشتراكي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.



وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، أن باز البالغ من العمر 58 عاما حصل على 54.5% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز أكثر من 97% من أوراق الاقتراع، وذلك وفقا لما أعلنته المحكمة الانتخابية العليا.



فيما أكدت أن منافسه، الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروغا، فقد نال 45.4% من الأصوات.



ويفترض أن يتسلم باز مهامه في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي، الذي امتنع عن الترشح مجددا بعد خمس سنوات عانى فيها البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.

ويشار إلى أن بوليفيا تعاني من أزمة وقود حادة على خلفية انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23% وتكدس الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.



ويعتمد برنامج رودريغو باز الاقتصادي على تقليص الإنفاق الحكومي، خصوصا دعم الوقود، فضلا عن تعزيز انفتاح القطاع الخاص وتطبيق مفهوم "رأسمالية للجميع" القائمة على اللامركزية والانضباط المالي، قبل اللجوء إلى أي مديونية جديدة.

