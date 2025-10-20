الإثنين 20 أكتوبر 2025
موعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 وآخر موعد للتنازل عن خوض الانتخابات

شهدت الأيام الأخيرة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب، تمهيدا لفترة الطعون قبل أن يتم الإعلان النهائي عن كشوف المرشحين بمختلف الدوائر والقوائم الانتخابية، وآخر موعد للتنازل.

 

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، والذي يتضمن عدد كبير من المراحل الخاصة بإعداد كشوف المرشحين وفترة الدعاية الانتخابية وإجراء التصويت الانتخابي حتى إعلان النتيجة النهائية.

 

الجدول الزمني المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025

وترصد “فيتو” موعد إعلان الكشوف النهائية كالتالي:

كشف قائمة بأسماء المرشحين

بعدما أعلنت الهيئة كشف قائمة بأسماء المرشحين، وتم نشره بالأخبار والجمهورية، 16 أكتوبر الماضى،
تفصل حاليا محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 أيام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 اكتوبر.

كما حددت الجدول الزمني للانتخابات،  آخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

 

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات فى الخارج 21  و22 نوفمبر، وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر، تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء المرشحين، وتنشر بالأخبار والجمهورية غدا 16 أكتوبر.

