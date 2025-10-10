الجمعة 10 أكتوبر 2025
وزير خارجية تركيا: من المهم أن تلتزم إسرائيل بالاتفاق ولا يصدر منها أي استفزاز

قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي: من المهم جدا أن تلتزم إسرائيل بالاتفاق وألا تقوم بأي استفزاز يكون من شأنه إيقاف كل شيء.

وتابع وزير الخارجية التركي: سنواصل متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

كما أشاد وانج يي وزير الخارجية الصيني بالجهود المبذولة لاستعادة السلام في غزة مشددا على ضرورة السعي إلى حل الدولتين.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: “نطالب بفتح غزة بشكل عاجل أمام تدفق واسع للمساعدات الإنسانية”.


وزير خارجية إسبانيا: سنواصل دورنا في قيادة الموجة الجديدة للاعتراف بدولة فلسطين

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: ملتزمون بتقديم المساعدة العاجلة لـغزة، وسنكون منذ اللحظة الأولى في القطاع ونواصل دورنا في قيادة الموجة الجديدة للاعتراف بدولة فلسطين والدعم الإنساني لغزة.

وأصدر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الجمعة جاء فيه: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن واستئناف المساعدات لغزة.

قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون باتفاق غزة

وجاء في البيان: نشيد بقيادة الرئيس ترامب وبجهود الوسطاء قطر ومصر وتركيا لتأمين اتفاق غزة ومن المهم تنفيذ جميع أطراف الاتفاق بشأن غزة التزاماتها بالكامل دون تأخير.

وأكد البيان: مستعدون لدعم المزيد من المحادثات بشأن المراحل التالية من خطة غزة ونتفق على أن مجلس الأمن ينبغي أن يقدم دعمه الكامل للخطة ويدعم تنفيذها.
 

وتابع: نلتزم بدعم حزم المساعدات الإنسانية لغزة عبر وكالات الأمم المتحدة.

