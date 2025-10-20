الصيف يرفض الرحيل.. ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.. القاهرة الكبرى تسجل 31 درجة مئوية.. رياح تلطف الأجواء ليلا.. وسحب منخفضة على الشمال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين، حتى نهاية الأسبوع الجارى لتسجل القاهرة الكبرى: 30:31 درجة مئوية، السواحل الشمالية 28: 31درجة مئوية، وشمال الصعيد 33:34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 37:38 درجة مئوية.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18:19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19:17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34:31

درجة الحرارة الصغرى: 19:18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38:37

درجة الحرارة الصغرى: 23: 22



الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكانت الشبورة المائية انتشرت على بعض الطرق والتى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات على مناطق من شمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد أنها قد تكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وتنتهى الثامنة صباحا.

سحب منخفضة على شمال البلاد

و تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء تحجب أشعة الشمس قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 38



