الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا لتسجل القاهرة الكبرى: 30:31 درجة مئوية، السواحل الشمالية 28: 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 33:34 درجة مئوية، جنوب الصعيد 37:38 درجة مئوية.

أجواء حارة لليوم الثاني، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

طقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس غدا الإثنين الطقس غدا درجات الحرارة المتوقعة غدا درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

مائل للبرودة في هذا التوقيت، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم، اضطراب الملاحة في خليج السويس والبحر الأحمر

انخفاض بالصعيد والقاهرة تسجل 30، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أجواء حارة لليوم الثاني، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

حالة الطقس غدا، سحب منخفضة واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية