خارج الحدود

هونج كونج تجلي آلاف السكان بعد اكتشاف قنبلة أمريكية

هونج كونج
هونج كونج

 أجلت السلطات آلافًا من منازلهم في هونج كونج، حتى ينزع الخبراء فتيل قنبلة كبيرة، أمريكية الصنع، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، عثر عليها في موقع بناء.

وقالت الشرطة إن طول القنبلة بلغ مترًا ونصف، ووزنها حوالي 450 كيلوغرامًا. وعثر عليها عمال البناء في منطقة كواري باي، المنطقة السكنية والتجارية النابضة بالحياة في الجانب الغربي من جزيرة هونغ كونغ.

وقال المسؤول في الشرطة، آندي تشان تين تشو، للصحفيين قبل العملية:"تأكدنا من أن هذا الجسم عبارة عن قنبلة من الحرب العالمية الثانية". وأضاف "نظرًا للمخاطر العالية للغاية المرتبطة بالتخلص منه"، طلب من حوالي 1900 منزل، يضم 6 ساكن الإخلاء الفوري".

 

وبدأ إبطال مفعول القنبلة في وقت متأخر من أمس الجمعة، واستمر إلى الـ 11 و30 دقيقة صباحًا. 

