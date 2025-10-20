الإثنين 20 أكتوبر 2025
رياضة

بشير التابعي: تفاجأت بتتويج بيراميدز بالسوبر وماييلي أفضل من وسام أبوعلي

فيستون ماييلي، فيتو
فيستون ماييلي، فيتو

أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه تفاجأ بتتويج فريق بيراميدز، ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

 

تتويج بيراميدز بالسوبر الإفريقي مفاجأة

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" تتويج بيراميدز بـالسوبر الإفريقي كان مفاجأة بالنسبة لي، ولا أصدق أداءهم رغم التتويج بـ3 بطولات قارية".

وتابع: "الأهلي كان سيئا في الموسم الماضي، وهو من جعل بيراميدز يكون أول الدوري قبل أن يعود ويتوج باللقب".

ماييلي أفضل من وسام أبو علي

وأضاف: "فيستون ماييلي مستواه مع الأهلي سيختلف في حالة ضمه والأهلي يساهم في تطوير أداء اللاعبين، وهو مهاجم مؤثر وليس مجرد ظاهرة مؤقتة".

وشدد:" ماييلي أفضل من وسام أبوعلي بكثير، ومؤثر في فريقه".

من المبكر الحكم على بيزيرا

وواصل بشير التابعي أنه من المبكر الحكم على مستواه خوان بيزيرا، لاعب القلعة البيضاء، مشيرًا أنه من المبكر القول أن ملأ فراغ رحيل أحمد مصطفى زيزو.

وأكمل التابعي: "لسه بدري على الحكم على مستوى بيزيرا، وهو لاعب جيد ومؤثر ولكنه لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك".

وتابع: "لاعبي البرازيل المميزين أغلبهم قصار القامة، وبيزيرا سيظهر مع الزمالك عندك يكون هناك لاعبين بجواره تساعد".

الجريدة الرسمية