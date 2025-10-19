هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن رسالة أمريكية عاجلة لحكومة الاحتلال

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وجهت رسالة رسمية إلى إسرائيل، أكدت فيها أنه يمكنها الرد على أي خروقات لوقف إطلاق النار من قبل الفصائل الفلسطينية، لكن دون اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تقويض اتفاق غزة القائم.

واشنطن تدعو إلى ضبط النفس



وبحسب الهيئة، شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة أن تكون الردود الإسرائيلية محدودة ومدروسة، وألا تؤدي إلى تصعيد شامل أو انهيار مسار التهدئة الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية وإقليمية.

رسالة للحفاظ على الاستقرار في غزة



وأشار التقرير إلى أن الرسالة الأمريكية جاءت في إطار اتصالات مستمرة بين واشنطن وتل أبيب لضمان استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار، مع مراقبة التطورات الميدانية في غزة عن كثب.

التزام مشترك بتثبيت الهدوء

وأكدت المصادر أن واشنطن تعتبر التهدئة الحالية في غزة مكسبًا سياسيًا وإنسانيًا، داعية الطرفين إلى تجنب أي خطوات استفزازية قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق وعودة المواجهات المسلحة.

