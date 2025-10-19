الأحد 19 أكتوبر 2025
هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن رسالة أمريكية عاجلة لحكومة الاحتلال

حكومة الاحتلال، فيتو
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وجهت رسالة رسمية إلى إسرائيل، أكدت فيها أنه يمكنها الرد على أي خروقات لوقف إطلاق النار من قبل الفصائل الفلسطينية، لكن دون اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تقويض اتفاق غزة القائم.

وبحسب الهيئة، شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة أن تكون الردود الإسرائيلية محدودة ومدروسة، وألا تؤدي إلى تصعيد شامل أو انهيار مسار التهدئة الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية وإقليمية.

وأشار التقرير إلى أن الرسالة الأمريكية جاءت في إطار اتصالات مستمرة بين واشنطن وتل أبيب لضمان استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار، مع مراقبة التطورات الميدانية في غزة عن كثب.

 

وأكدت المصادر أن واشنطن تعتبر التهدئة الحالية في غزة مكسبًا سياسيًا وإنسانيًا، داعية الطرفين إلى تجنب أي خطوات استفزازية قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق وعودة المواجهات المسلحة.

