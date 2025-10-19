الأحد 19 أكتوبر 2025
رقم سلبي لـ محمد صلاح بعد الخسارة من مانشستر يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح

شهدت إحصائيات النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، تراجعًا لافتًا في قدرته على المراوغة خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

رقم سلبي لصلاح 

ولم تتجاوز نسبة نجاح محمد صلاح  في المراوغات 10% فقط حتى الآن، وفقًا للأرقام الصادرة بعد الجولة الثامنة من المسابقة.

وجاء هذا التراجع في أعقاب خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة الجولة الثامنة، وهي الهزيمة التي جددت التساؤلات حول تراجع الأداء الهجومي للفريق مقارنة ببدايات المواسم السابقة.

ويُعد هذا المعدل هو الأدنى لصلاح منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، حيث لطالما عُرف بقدرته العالية على تجاوز المدافعين وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

الجريدة الرسمية