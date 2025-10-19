الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بقنا

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في قرية القناوية، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل في قرية القناوية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع صالح.م.ر، 31 عامًا، من دشنا، وإصابة أحمد.ع، من الغوصة، جاري نقلهما إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية