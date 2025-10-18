الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية  على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  تكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية  والوجه البحرى تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

طقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 23
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

ارتفاع بالقاهرة والأقصر وأسوان نار، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

دراما الخريف، ارتفاع جديد بدرجات وأسوان تسجل 40، رياح بهذه المناطق وسحب تغطي السماء، وتحذير من ارتفاع مقلق في الأمواج

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم، أخطرها ارتفاع غير مسبوق للأمواج

الخريف "كل يوم في حال"، تطورات متغيرة في حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

حالة الطقس غدا السبت، سحب منخفضة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية