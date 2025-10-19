علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير.

