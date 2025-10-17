لليوم الثاني، مواصلة عروض "بازاري" في مدينة قنا الجديدة

لليوم الثانى علي التوالى يواصل القائمون على مبادرة “بازاري” عروضهم بمدينة قنا الجديدة، في خطوة تهدف إلى تنشيط المدينة الجديدة وجذب الزوار إليها، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة.

وشهدت الفعاليات في يومها الإضافي أجواء احتفالية مميزة، تخللها سحب وجوائز للزوار، وسط إقبال واسع من الأهالي والأسر القنائية الذين حرصوا على زيارة المعرض والاستمتاع بالمنتجات المحلية الأصيلة.

عروض مستمرة لمبادرة “بازاري”

كما تم تخصيص وسائل انتقال مجانية لنقل الزوار والعارضين إلى موقع الفعالية بمدينة قنا الجديدة، في إطار الحرص على تسهيل المشاركة وتوسيع قاعدة الحضور.

وأكدت أنوار مطاوع، منسق مبادرة «بازاري»، أن التمديد جاء استجابة للإقبال الكبير الذي شهده المعرض خلال أيامه الماضية، مشيرة إلى أن إقامة اليوم الإضافي في مدينة قنا الجديدة يهدف إلى دعم الحركة التجارية وتنشيط الحياة بالمدينة، وتعريف الزائرين بما تمتلكه من إمكانيات وفرص استثمارية واعدة.

وأضافت أن المبادرة تسعى إلى أن تكون فعاليات «بازاري» نموذجا متكررا يحتضن المبدعين والحرفيين بشكل دوري في مختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والترويج للمنتج القناوي الأصيل كعلامة تراثية قادرة على المنافسة.

