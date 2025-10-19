أستون فيلا يفوز على توتنهام 2-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على نظيره توتنهام، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أهداف مباراة أستون فيلا وتوتنهام

تقدم رودريجو بنتانكور لـ توتنهام ضد أستون فيلا في الدقيقة 5، وتعادل مورجان روجرز لأستون فيلا في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل أستون فيلا الهدف الثاني عن طريق إيميليانو بوينديا في الدقيقة 77.

تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا

في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - دجيد سبينس.

في خط الوسط: ويلسون أودوبيرت - رودريجو بنتانكور - محمد قدوس.

في خط الهجوم: جواو بالينيا - تشافي سيمونز - ماتياس تيل.

تشكيل أستون فيلا ضد توتنهام

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - إرزي كونسا - باو توريس - لوكاس دين.

خط الوسط: أمادو أونانا - أبوبكر كامارا - جون ماكجين.

خط الهجوم: إيفان جويساند - دونيل مالين - مورجان روجرز.



بهذه النتيجة يحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 14 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

