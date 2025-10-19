ماتا ماجاسا يتوج رجلا لمباراة زد وبتروجيت في الدوري المصري

الدوري المصري، توج الموريتاني ماتا ماجاسا لاعب فريق زد إف سي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام بتروجت، التي انتهت قبل قليل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق لاعب من اللاعب الموريتاني ماتا ماجاسا، فضلا عن نجاح اللاعب نفسه في إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعد أن كان متأخرا 1-0 أمام بتروجيت.

ماتا ماجاسا، فيتو

زد يتخطى بتروجت بثنائية

حقق فريق زد الفوز على منافسه بتروجت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة زد ضد بتروجيت

سجل هدف التقدم لـبتروجت السنغالي سيكو سونكو في الدقيقة 29 من اللقاء، ثم تعادل ماتا مجاسا لفريق زد في الدقيقة 44، قبل أن يتمكن شادي حسين من إحراز هدف الفوز لصالح زد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة رفع زد رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، ارتقى بها للمركز السابع في جدول الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات، وسجل 9 أهداف وإهتزت شباكه 8 مرات

فيما تجمد رصيد بتروجت عند 14 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارة مباراتين، وسجل 9 أهداف واستقبل 10

