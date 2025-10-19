الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماتا ماجاسا يتوج رجلا لمباراة زد وبتروجيت في الدوري المصري

ماتا ماجاسا يتسلم
ماتا ماجاسا يتسلم جائزة رجل المباراة، فيتو

الدوري المصري، توج الموريتاني ماتا ماجاسا لاعب فريق زد إف سي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام بتروجت، التي انتهت قبل قليل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق لاعب من اللاعب الموريتاني ماتا ماجاسا، فضلا عن نجاح اللاعب نفسه في إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعد أن كان متأخرا 1-0 أمام بتروجيت.

ماتا ماجاسا، فيتو
ماتا ماجاسا، فيتو

زد يتخطى بتروجت بثنائية

حقق فريق زد الفوز على منافسه بتروجت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة زد ضد بتروجيت

سجل هدف التقدم لـبتروجت السنغالي سيكو سونكو في الدقيقة 29 من  اللقاء، ثم تعادل ماتا مجاسا لفريق زد في الدقيقة 44، قبل أن يتمكن شادي حسين من إحراز هدف الفوز لصالح زد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة رفع زد رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، ارتقى بها للمركز السابع في جدول الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات، وسجل 9 أهداف وإهتزت شباكه 8 مرات 

فيما تجمد رصيد بتروجت عند 14 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارة مباراتين، وسجل 9 أهداف واستقبل 10 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري ماتا ماجاسا بتروجت زد اف سي زد ضد بتروجت

مواد متعلقة

الدوري المصري، زد يعمق جراح بتروجت ويفوز عليه بثنائية

الدوري المصري، زد يتعادل 1-1 أمام بتروجت في شوط أول مثير

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

البنك الأهلي يكتسح الجونة بثلاثية في الدوري المصري

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية