زد يعلن رسميا ضم الموريتاني معط ماجاسا لـ 4 سنوات

أعلن نادي زد التعاقد مع معط ماجاسا لاعب وسط نادي الجمارك الموريتاني لتدعيم صفوفه، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

واجتاز معط ماجاسا البالغ من العمر 19 عامًا الكشف الطبي، وقام بالتوقيع على عقد يمتد لأربع سنوات قادمة.

وأعلنت إدارة النادي مؤخرا التعاقد مع جرجس مجدي جناح نادي إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والتعاقد مع التنزاني محسني ماليما، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد 5 سنوات استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

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وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي والكونغوليين بيتر زيلو وامبولى ومصطفى زيكو.

وسبق أن أتم زد تعاقده مع 7 لاعبين من الأهلي، وهم: علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وحمدي موسى ومحمد أشرف.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.

علي لطفي ينتقل إلى زد

وأعلن النادي الأهلي رحيل حارس مرمى الفريق الكروي بالنادي علي لطفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن قضى 6 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي إنبي حقق فيها العديد من الألقاب رغم مشاركاته القليلة حيث شارك على في السنوات الستة كحارس ثاني بديل لمحمد الشناوي الحارس الأول للفريق.

6 سنوات شارك فيها علي لطفي في 43 مباراة وخرجت شباكه نظيفة في 27 مباراة وحقق رفقة المارد الأحمر 11 بطولة وجاءت كالآتي:

الدوري المصري 4 ألقاب.



كأس مصر لقب وحيد.



كأس السوبر المصري لقب وحيد.



دوري أبطال أفريقيا 3 ألقاب.



لقبين لكأس السوبر الأفريقي

ويعتبر الإنجاز الأكبر في مسيرة علي لطفي مع النادي الأهلي المشاركة كحارس أساسي في مونديال الأندية 2022 وفيها خرج بشباك نظيفة أمام مونتيري المكسيكي بعد فوز الأهلي بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، وأمام الهلال في تحديد المركزين الثالث والرابع واستطاع تحقيق البرونزية مع القلعة الحمراء.

ولكنه في نصف النهائي استقبل هدفين في خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي.

وأتت مشاركة علي لطفي بشكل أساسي بسبب تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.